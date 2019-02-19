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﻿馬場浮世繪——馬會聲明未助高雄搞賽馬

2019-02-19 列印
　　香港馬會（下稱「馬會」）昨日發表聲明，表示注意到高雄市市長韓國瑜接受台灣《鏡週刊》訪問時，提及馬會「主動關心高雄賽馬」，並指已協助「打造了一個需求表」，包括土地、空間及設施等需求；故須澄清既從無跟高雄市政府討論過當地發展賽馬的計畫，也無參與任何相關工作，包括韓國瑜所提及的土地、空間及設施等需求評估。馬會亦表明任何前馬會僱員就高雄賽馬發展所參與的工作及意見，僅屬他們個人事宜，並不代表馬會。

馬場浮世繪
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