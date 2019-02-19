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日報新聞 > 馬經

﻿輝灑自如——三十連捷 無從挑剔

2019-02-19 列印
  澳洲傳奇女馬王「雲絲仙子」，上周末復出成功取得三十連捷，雖然今仗只贏二級賽，但當地無論是否馬迷，所有人都對這場勝仗十分重視。因為「雲絲仙子」已不再是一匹頂級良駒般簡單，而是澳洲的代表。

　　不過，有些捉狹鬼還是喜歡雞蛋裏挑骨頭，說「雲絲仙子」來來去去都面對同一批對手，連捷沒甚難度可言。

  會這樣子想的人，很明顯並不真正明白賽馬。因為一匹馬要連勝出三十場賽事，要求的不止於實力超班，更須靠練馬師天衣無縫的部署及悉心照顧，令本身健康得以保持。勿忘「雲絲仙子」已七歲，戰鬥力有否下降，今場賽前屬未知之數，其練馬師、騎師和馬主所受壓力肯定極大；因為萬一真的落敗，他們便會被千夫所指。一些只懂批評的人，可曾想到這些？

朱鎮輝
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