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﻿勝在有方——極速駿馬一放到底

2019-02-20 列印
　　「極速駿馬」上季尾新馬賽初戴眼罩即贏，段段快開下以佳速拋離今季能在三班中距離兩度上名之「雪戰神駒」，總時間比四班一、二名之「蟲草之星」和「勁無比」稍快，即使屬快步速之結果，仍至少有四班中上級水準。今季初插入三班，當然要一段時期才能適應步速，但學習兩仗後，大前仗跑谷草千二沿欄順放後，竟可拋離上季能勝三班之「盡開顏」，結合當晚場地不利前置，屬唯一可放到之馬，應已進步至三班中級水平。其後換人下雙重加磅，被頂在外疊跟跑，而剛戰田草亦敗不足據。回氣後重配贏馬拍檔黃俊，重遊勝路而對手比取勝時更弱，實齡未足四歲之英國PPG精英有力一放到底。

　　「盡開顏」上季跑至三月才連場見好，可能賦性慢熱，上季尾初上三班也能氣走今季兩捷之「越感」，五歲PPG精英同樣未見盡，今次排檔比上仗好得多，有力跟前駒串翻版Q。

方駿暉
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