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﻿翠絲過兩關——天地人雷公鑿

2019-02-20 列印
　　第三場「天地人」從未試過谷閘，今次渡江出戰，想必疑點重重。可是翻查此父系在港的現役馬，最高成就的「海翡翠」及「威信」都是谷草健將，說不定此駒同樣窄場性能特佳。事實上，牠跑田草亦不時交出走勢，今次轉場賺級數，隨時爆個石破天驚，不容忽視。

　　「雷公鑿」由上季657場次至今季031場次，這六仗均有戴眼罩，當中只得一次沒有獎金，再者這幾仗當中，此駒均能交出不俗前速。不過自除去眼罩後，此駒連仗速度欠奉，亦順勢減了不少分，如今評分與上季初首捷時一樣，實在非常着數。徐雨石今次為牠戴上眼罩，相信是認為已到反彈時候了。

珊翠絲
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