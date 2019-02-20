﻿翠絲過兩關——天地人雷公鑿

第五場三班一二○○米。「順意寶」上季在谷草此程打開勝門之前，只曾在田草跑過一席無甚威脅的第三，照理無展現過具過人質素，也沒顯示谷草性能出色，奇怪在728場次跑此程取勝時，臨門票數卻非常硬淨，結果飛到馬到。從這現象可見，有識之士若非認定此駒評分大有上升空間，就是深信其谷戰性能出色。若屬於後者，此駒今季兩戰俱田草，鬥志如何便顯而易見了。 當然，選一匹馬作重心，總不能純粹猜測鬥志。回看「順意寶」上季取勝一役，沿途貼欄守於中前位置，在其前方的是新上名的「開心神駒」，而外側的則是接戰再出力拼僅負的「越感」，換言之，其主要對手全都與牠在相若的形勢下競跑。「順意寶」沿欄轉入直路後，因有領...

2019-02-20