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﻿伊仁絮語——開心再現破悶局

2019-02-20 列印
　　過往不少改投伯廄的馬匹都可短時間內取得表現，除了最近連捷的「陽光大地」，「鵲橋飛渡」及「旅遊拿督」等也有佳績。今晚頭場「開心再現」轉倉初出，實在不容小覷。「開心再現」季內四戰兩入位，表現委實不差，早前試閘走勢輕鬆，看來狀態已臻勇境，現評分已有迴旋餘地，加上蔡明紹近期與高伯新合作愉快，可望打破悶局。對手要留意「易勝相吸」。

　　此外，廄侶「年年旺」及「快利寶」皆近績悅目。其中「年年旺」來港後四戰，曾負於「弛曜風」而擊敗「聰明導彈」，證明居三班應該夠用，雖然牠從未渡江出戰，但去年十一月曾試谷閘，走勢有前有後。上仗跑千四令人失望，今改用交叉鼻箍，若能改善韁口問題，贏馬機會大增。

Ian
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