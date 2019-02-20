﻿賽日數據——田泰安數據最勁

古天樂在電影《中華賭俠》的一句對白「買馬根本係一門統計學」，雖然這並非事實的全部，但某程度反映數據統計之重要性，尤其對於那些業餘馬迷，信自己眼光不如信數據，隨時更添勝算。



今期焦點騎師是田泰安，全晚八匹座騎多屬舊相好，人馬合作普遍有佳績支持，最矚目要數第七場「魅力星星」，過往兩W俱是田泰安建功，今次適逢雷神停賽，人馬終有機會重逢，勢必拼盡！另外第二場「靈鋒」、第三場「鑽石達人」、第四場「爪皇轟天」及第五場「友情人」，上仗打入前四名均由田泰安經手，亦須重視。



旺門練馬師則要留意苗禮德，今晚兵分三路貴精不貴多，隻隻都是路程專家，例如第八場「有備而來」，至今三戰谷草一哩全取獎金，而且近仗名次一路向上，狀態明顯冒起，值得捧場；第四場「龍騰摘星」更巴閉，歷來三戰谷草千二獲冠亞季各一，演出準得驚人；第六場「常拼常勝」重臨谷草一哩，此程曾兩戰得一冠一季，同樣有保證！







文傑評語



「雷超」服役以來只一勝頭馬，跑五班此程則全入前四名，今仗加配眼罩，求交代心意明顯，有坐位望贏機會。「有備而來」已找到合適途程和跑法，雖然今仗早段步速難預料，但憑藉磅輕與內檔之利，有望走入三甲。







亨利評語



田泰安與苗禮德勢成今晚焦點，二人的馬匹多數偏熱，未必啱各位口味，不如從另類數據尋找寶藏。查丁冠豪季內四度派馬角逐五班谷草千八米，結果取得三冠一季，上名率百分百，今次第二場「喜悅明駒」正好符合條件！



馬場脈搏