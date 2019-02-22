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﻿馬場浮世繪——澳港盃四港駒定好配搭

2019-02-22 列印
　　今季港澳埠際賽首關澳港盃，將於下周日在澳門氹仔馬場舉行，暫定有四匹香港馬渡江出賽，配搭亦大致落實。兩屆澳港盃盟主東廄「醒目名駒」將再次交由莫雷拉主轡，呂廄「軍歌」將配李寶利、伯廄「文藝學家」配蔡明紹，葉廄「馬上發財」配蘇兆輝，而四位騎師亦已獲當地練馬師邀請，在同日其餘六場賽事策騎出賽。當日賽事照慣例屬香港馬會的越洋轉播賽馬日並接受投注。

馬場浮世繪
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