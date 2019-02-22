﻿張氏理論——香港養馬成本高

周日的第二班千六米賽事，出馬只得六匹，只有不跑包尾便可取得至少有六萬八千多元獎金，馬主七五折收數也有五萬多元，但不足一個月養馬費，如果跑贏兩匹對手，馬主已可實收八、九萬元獎金，但也只可相等一個半月養馬費，由於可見兩點，香港養馬費極高，但港馬主都是「嫌錢腥」，有機會取獎金也不叫練馬師報名。



香港養馬費基本上是一致，即第一班馬及第五班馬一樣，但每馬房用料及運作不同，各有不同額外收費，一般是每月五、六萬元，七、八萬元也常見，因為高班馬報名費高得多，以打吡而言，可最後出賽的馬匹，報名費是七萬二千元了。



於外國，各馬房是私營，收費有高低之分，名練馬師費一定高，中小倉為了生存則會收費較低，且一般會對老主顧有優惠。香港則一視同仁，因為養馬費是由馬會直接向馬主收取及負責所有正常支出，練馬師每匹馬只有幾百元收入。



張福元