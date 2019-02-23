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﻿馬場浮世繪——韋達今日開始學藝之旅

2019-02-23 列印
  來季在港開倉練馬的前十三屆冠軍騎師韋達，將於今日離開香港，正式開始為期四個月的學藝之旅，他首站先會到杜拜，跟隨派馬到當地參賽的南非練馬師郭克學習，預算逗留兩個星期，至下月九日美丹馬場舉行的「超級星期六」賽事舉行完畢後，便會轉赴歐洲。

馬場浮世繪
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