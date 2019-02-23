馬場浮世繪
馬場浮世繪——韋達今日開始學藝之旅
馬場浮世繪
老公被追討6.4億 獄中閉翳 陳振聰老婆繼續富貴
正於監獄服刑的商人陳振聰，近日又再成為新聞人物，他前日被龔如心遺產管理人追討一億三千萬港元訟費，連同其他方面的追討，共六億四千萬元，外間估計他身家僅剩七億，即面臨打回原形。本報獨家追蹤卻發現陳振聰的太...
2019-02-23
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中美起草多項諒解備忘錄 白宮證特朗普將再晤劉鶴
白宮昨日表示，美國總統特朗普將在當地周五，在白宮會晤中國國務院副總理劉鶴。 中美貿易談判進入衝刺階段。外國傳媒引述消息人士稱，中美官員正起草多項結構性問題諒解備忘錄，為最終達成貿易協議奠下基礎，雙方原則上已開始就貿易爭端中最為棘手的議題研擬承諾綱要。 《華爾街日報》早前引述消息人士表示，特朗普有機會和劉鶴會面，白宮早前拒絕評論相關消息。現白宮證實消息，該次會面將會是雙方在一月三十一日的會面後，再次在白宮會面。報道稱，特朗普對談判進展表示樂觀。 劉鶴該次以中國國家主席習近平特使身份率團赴美，期間與美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）、財政部長努欽（St...
2019-02-23
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球鞋爆裂致NBA準狀元受傷 Nike爆公關災難股價大跌
被視為下季NBA選秀狀元大熱門的杜克大學籃球超級新星威廉臣（Zion Williamson），在美國大學籃球聯賽（NCAA）主場迎戰宿敵北卡羅萊納大學期間，他穿著的Nike PG 2.5籃球鞋突裂開，致失重心滑倒傷膝蓋，無法比賽。比賽最終杜克以72比88不敵來訪的北卡。 威廉臣在開賽後僅三十六秒便爆鞋，他穿著Nike PG 2.5出事，引起各界質疑品質，令Nike股價事後大跌百分之一，市值蒸發十四億六千萬美元（約一百一十四億三千三百萬港元）。 在場觀戰的美國前總統奧巴馬也露出驚訝表情。Nike發表聲明，表示公司非常重視產品的品質，相信今次是個別事件，目前正在調查爆鞋原因，...
2019-02-23
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新翠山莊特色戶綠意盎然
時刻與綠樹林蔭為鄰，是不少城市人追求的生活。大埔新翠山莊位於優景里，被翠綠園林環抱，是次介紹該屋苑一個地下特色單位，面積915方呎，三房一套設計，裝潢簡潔實用，賣點之一是連約600方呎私人花園，住客隨...
2019-02-23
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創科染藍潤電出局 恒指全周升915點
中美繼續貿易談判，港股昨日先跌後回升，午後跟隨內地股市造好，恒指升幅擴大至186點，並以全日高位28816點收市，創去年7月以來新高。收市後恒指公司公佈指數檢討結果，「電鑽大王」創科實業（669）取代華潤電力（836），成為恒指新貴；國指則踢走科網股眾安在線（6060），加入舊經濟股中國建材（3323），變動將於下月11日生效。 眾安遭剔出紅籌 恒指低開150點後，一度跌199點，午後受A股帶動，恒指止跌回升，並以全日高位28816點收市，升186點；國指收報11427點，漲121點。大市成交金額1091億元。全周恒指累升915點或3.28%，國指則累升489點或4...
2019-02-23
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圍堵卡尼
馬德里體育會教練施蒙尼周三於歐聯十六強首回合成功圍堵祖雲達斯射手C朗拿度，般尼今晚英超主場鬥熱刺隨時重演好戲。事關主隊領隊戴治戰術跟施蒙尼如出一轍，麾下還有一眾英格蘭國腳鎮守後防，今仗勢合力克制剛傷瘉的三獅隊長、熱刺當家射手哈利卡尼！（Now621台今晚8:30直播） 足踝韌帶受傷的哈利卡尼原本預計要休息至三月，但周一已提早復操，今仗可候命。 般尼主帥重演馬體戰術 熱刺主帥普捷天奴直言：「他的恢復速度就像一頭猛獸，他的復出無疑是一大強心針。」不過，般尼不用懼怕這名今季英超入十四球的英格蘭隊長。事關領隊戴治喜用四四二陣式大打防守反擊的風格，跟馬體會主帥施蒙尼很似，今仗...
2019-02-23
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高級英國時裝半價割引
高級時裝無論質料及剪裁皆勝一籌，惟價格亦不菲，不過只要留意減價優惠，亦可買得精明。最近英國時裝品牌Whistles推出半價割引優惠，正準備春季入新裝的你，是入手好時機。文︰Angel部份圖片︰黃頌偉 ...
2019-02-23
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詳述入院抗病經歷 李珊珊復出：慈善優先
96年四料港姐冠軍、41歲的李珊珊，近年淡出娛圈鮮有公開露面，16年更突然宣佈拍賣后冠行善，惟她沒透露拍賣最終有無成事，早前卻傳出她患有腦瘤，雖然她否認傳聞，但在社交平台及本報專欄「珊珊來辭」中承認身...
2019-02-23
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巴士的點評——東大嶼填海 白白拖了五年
政治因素干擾政府的決策過程，拖慢了政府的施政，最終令到普通市民受害。在覓地建樓的問題上，影響深遠，普通市民因此要更長期居住在極其狹窄的環境裏、捱貴租、捱貴樓。 昨天與一位熟悉香港土地政策的政界高人聊天，談到覓地問題。他說很多覓地計劃，如果政府有足夠的決斷力，也沒有政治干擾的話，早已全速推行。但在香港，事情愈拖愈長，已經拖到大家已忘記該計劃曾經拍板，如今又要重頭開始，要再爭論一番。他說「明日大嶼」的填海計劃，就是一個好例子。讓我們看看「明日大嶼」的前世今生。 早於二○一四年一月十五日，當時的行政長官梁振英在立法會宣讀《施政報告》，公佈「東大嶼都會」計劃，說政府會進一步開發大嶼...
2019-02-23
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馬場浮世繪——韋達今日開始學藝之旅
來季在港開倉練馬的前十三屆冠軍騎師韋達，將於今日離開香港，正式開始為期四個月的學藝之旅，他首站先會到杜拜，跟隨派馬到當地參賽的南非練馬師郭克學習，預算逗留兩個星期，至下月九日美丹馬場舉行的「超級星期六」賽事舉行完畢後，便會轉赴歐洲。 馬場浮世繪
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