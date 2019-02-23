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﻿馬場浮世繪——高雄賽馬欲仿效杜拜

2019-02-23 列印
  新任高雄市長韓國瑜自從在去年十二月上任以來，多次公開表示有意發展賽馬工業，期間曾有前香港馬會受薪董事及馬主前往當地跟他會面，雙方交換意見，但高雄市政府和韓國瑜，卻誤認他們是代表香港賽馬會，令後者兩度公開澄清，馬會並沒有派出任何官員跟高雄市政府人員見面。

  不過無論如何，韓國瑜日前公開表示，將在四月向市議員提出議案，提出更完善的賽馬產業發展計畫，但將仿效杜拜，排除賽馬賭博成分，改以另一方向納入合法體育博彩「運彩」之內，更重要的是可以發展馬場周邊及相關事業。

馬場浮世繪
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