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﻿勝在有方——我𢥧意擔當變倍器

2019-02-24 列印
　　「我𢥧意」初出於泥地短途以全場最快末段追一段後，轉跑田草千四，末段騎法極含蓄也能得季軍，蹄下敗將「自然君子」稍後一再交出四班中級水準。剛戰增程田草千六並戴上面箍，早段從大外檔切入後遇上偏快步速，本身自造1分11秒04，跟得頗急且當日不利此類內疊前置跑法，僅輸給氣量經驗較佳而形勢有利之「開懷大少」，卻氣走實力指標「帶榮來」，四歲馬出道第三仗便做出如此高難度動作，應屬出色亞軍，已進步至接近四班頂水平。隔五星期才再出，逾千一磅之大馬體重保持，排檔內移料好跑，應是配合「天池怪俠」而來，可作馬房變倍器。

　　「潮州小子」外地四戰只得一季三殿，來港後一直欠表現，直至今季才開竅。剛戰稍休即能征服四班，看姿態有餘未盡，壯年英國自購馬現時才完全適應水土。大馬隔兩星期再出，可像季初般打疊入前兩名。「陽光」演出較飄忽，於三班一再跑得好後剛戰回到四班卻稍失望，排檔轉佳仍以作配較合。

方駿暉
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