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﻿翠絲過兩關——藍天兵馬電路三號

2019-02-24 列印
　　剛周三田泰安趁雷神停賽立即起孖，今次賽事他續有不少實力馬在手，定會繼續進取。

頭場賽事只得一匹「勁飛寶寶」曾勝千四，然而上仗賽後驗出氣管有血，難以保證今仗可回復水準。反觀「藍天兵馬」在四班已連續多仗追近，今次落班賺級數，確有不俗取勝機會。

　　第四場「電路三號」上次一出即入位，本身必有質素。此駒屬於「小法寶」子嗣，性能一定長優於短，今次增程出爭千四米必更合腳法，加上東廄對「電路」系馬一向重視有加，此駒亦不會怠慢，必求盡快贏馬。

珊翠絲
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