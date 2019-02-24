﻿翠絲過兩關——藍天兵馬電路三號

第二場二班一六○○米。只有六匹馬的場合，一向不是筆者那杯茶，今次破例，原因在較有戰鬥力的三駒當中，賠率相對好分的「勝利仔」其實不落下風，若因配了蘇狄雄而換來分頭，在沒甚對手之下值得一博。 計實力，「勝利仔」前仗在田草千八米後追第二一役，其實步速頗慢，對前置馬有利，而「勝利仔」在沿途居中之下，可輕易追過賺步速的「快益善」而只負於「協霸神駒」，表現絕對不差。事關今仗主要對手中，「好運多贏」其實都是四歲馬，但在經典一哩的演出遠不如走三疊的「協霸神駒」，另「快益善」之後在增程被「包裝才子」狂燒，最後都可保第三，伸算「勝利仔」的水準未必遜於「好運多贏」。再者，「好運多贏」季內一再硬仗...

2019-02-24