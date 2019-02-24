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﻿伊仁絮語——飈驥值得一試

2019-02-24 列印
　　第六場「陽光」上仗角逐田草千六，一來受制於負頂磅，二來大部分時間被頂在外疊，以致末段乏力而僅得第七，負於「潮州小子」兩乘多。查上仗之前，其實「陽光」出戰三班能連番跑近，今仗繼續跑四班賽，並回配合作一次即入Q的蘇兆輝，又排在一檔起步，所有優點集於一身，贏馬機會看俏。

　　第七場「飈驥」今次初試啼聲跑田草一千米，本身來港前名為「融會貫通」，由施諾敦及施保賢訓練，曾勝出表列賽坎培拉堅尼，又兩度在三級賽跑入亞軍。血統方面，此駒與「幸運如意」同父，乃是早熟之輩，抵港後已兩度試閘皆腳法純熟，一月十日試閘與一眾高班賽駒同組出試，走勢從容。本身在澳洲多採取留前鬥後跑法，今場遇有「大武士」、「發盈喜」、「實力飛駒」、「加州神箭」及「喜進」多匹快馬，早段步速應該夠快，形勢對此駒甚為有利。丁冠豪與蔡明紹今季憑「幸運神駒」及「塑料喜」取得四場頭馬，合作成功率不俗，值得一試。

Ian
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