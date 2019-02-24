﻿重點出擊——美麗經典力爭入場劵

今屆打吡大賽的報名馬多達五十三駒，要成為王者談何容易。回看近兩仗香港經典盃及香港經典一哩賽俱跑出大冷賽果，兩仗的前四名馬雖然相同，但都派彩可觀，反映賽事形勢極之平均，當中列陣香港經典盃的「好好瑪」及「紅運戰士」，之前皆征服二班，後駒評分更高達九十六分，但與同齡馬平磅作賽卻佔不了便宜，可知今屆各匹準打吡馬的平均水準非同小可！



第八場三班二千米「美麗經典」，今季曾於總場次321及350列陣，正正與上述打吡實力分子同場較技，當中總場次321更是強中強組別，「嘉應之星」和「添滿意」均在四歲馬系列賽名列前矛，其他還有「志趣相投」、「快益善」、「傑彩繽紛」及「喜蓮騏星」等，再出都相繼交出表現，而見負五個多馬位的「美麗經典」得第九，計落一點也不失禮。



上仗「美麗經典」初降三班比賽，轉彎走三疊已經不利，再者沿途望空及中段加速，更令處境變得嚴峻，結果竟殺入一席接近的第四，試馬味道極濃，極可能趕及爭取打吡入場劵。



安西教練