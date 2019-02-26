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﻿馬場浮世繪——周日澳港盃直播受注

2019-02-26 列印
　　澳門氹仔馬場周日舉行一年一度的澳港盃賽馬日，香港馬會一如近年，當日會轉播受注合共七場賽事，首場於下午二時正開跑。

　　澳港盃賽馬日的焦點，當然是屬港澳埠際賽首關的澳港盃。今年香港派出四駒出戰這場千五米澳門一級賽，配搭亦已定好。高伯新找來蔡明紹騎「文藝學家」、苗禮德的「馬上發財」配蘇兆輝、呂健威交「軍歌」予李寶利操刀，至於由告東尼訓練的上兩屆盟主「醒目名駒」，就會續由莫雷拉主轡打衞冕戰。

馬場浮世繪
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