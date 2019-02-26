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﻿馬場浮世繪——廣州辦團觀從化首戰

2019-02-26 列印
　　馬會設於廣州的從化馬場，將於三月二十三日首次舉行賽事，名為「二○一九從化馬場速度馬術比賽」，屆時香港馬迷亦有途徑去到現場觀賽。因為由香港馬會授權的內地旅行社「廣之旅」辦了兩個旅行團，然而一日團已滿額，現只餘下兩日一夜的「溫泉速度馬術團」有位。行程會在廣州開始，先到從化馬場觀看全日五場賽事，晚上住宿溫泉酒店，翌日再往附近景點觀光，全程包五餐，每位團費三百九十九元人民幣（半房）甚實惠。

　　由於兩個旅行團都是在賽事當日早上由廣州出發，故參加的香港馬迷都要及早自行前往廣州。另外，因兩團人都須實名認證而憑入場證進場，所以申辦需要時間，加上報名即將截止，有興觀看從化馬場首次賽馬的盛況，必須報名從速。

馬場浮世繪
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