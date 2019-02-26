﻿輝灑自如——賽馬有趣在未知

本文見報時，筆者正在回港的航班上。至於撰稿一刻，我反正是在墨爾本機場閒着無聊，於是便盡力先清空要做的工作。商務旅程最討厭的是等轉機，因為明明在目的地有着大量工作有待處理，卻因航班未能配合，而浪費了很多不必要的時間。



當然這也講究運氣。明明早已配合好在香港起飛的時間，然後去到可以無縫交接。殊不知臨出發前才知道接駁的航班取消，而下一班前赴同地的航班卻是在四小時後，結果就只好呆坐在機場。這非常見的情況，也只能歎句倒楣。



不過這絕對無損我對每次出Trip的期待。我們這種當販馬代理的，因為每次去到海外都有機會發掘到未來王者，而且在純種馬的世界裏，沒有事情是必然，永遠充滿着未知的變數，這是圈外人所感受不到的有趣之處。



朱鎮輝