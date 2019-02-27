﻿賽日頭條——田泰安繼續衝亞

田泰安去季五十二W排第三，但今季只跑了四十九個回合，成績已勝上季，並已追平個人的季度最佳成績。今晚谷戰，他獲多位倉主支持騎足八場，大有本錢刷新個人紀錄，之後續創新高。



今晚田泰安的八匹座騎來自五個馬房。最要留意與告東尼合作的三駒，事關兩人在谷中贏馬常見，勝出率達25%，上名率亦近五成。再者，第四場「華美公主」兩周前配田泰安勝出谷草千二，人馬合拍，今夜乘銳再臨兼排靚檔，自有添食希望。至於第六場「好得威」勝在極準，配田泰安亦極合拍，人馬合作四次得兩贏兩位，亦屬爭勝要角。另外，第七場「勇敢傳說」乘上仗跑千八追入第二的威勢，今回師勝程亦不好欺。



羅富全兩駒方面，第三場「衝亞」上仗初出跑谷草一千排十一檔，但在田泰安胯下仍得第四，頭角嶄露，熱身後再戰同程，豈可小覷？至於第五場姚廄「帶榮來」今夜雖是首次渡江誓師，但田泰安策騎駕輕就熟，四戰得過三季一殿，人馬重逢可爭今季首捷。







文傑評語



田東配是今季值得信賴的騎練組合。「好得威」前仗走外疊亦僅負而已，今次排好檔兼負磅輕，即使是熱門也難捨棄；反而「華美公主」上場賺盡形勢勝出，今仗多負八磅，且對手較上場轉強，本身要持續進步才可連捷。







亨利評語



環顧田泰安今期八匹座騎，表面睇以「好得威」和「勇敢傳說」較具贏面。然而較少人品題的「龍騰馬躍」及「路路通」，前駒來自丁冠豪馬房，此倉盛產五班頭馬，未可看輕；後駒跑谷草一哩曾入位，今次縮程可賺級數。



馬場脈搏