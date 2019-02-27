勝在有方——好得威征服三班

「好得威」今季加綁脷帶後於谷草千二跑了六仗，得冠、亞、季軍各兩次，於四班劣勢下鬥贏後，能以佳速狂勝，已知足可在三班爭勝。翌戰僅輸給曾在千四上名兼一步不蝕之「健康美麗」，其實續有進步。隔三星期再出，段段快跟才被「越感」反先，屬段速出色之亞軍。前仗密跑下抽得大外檔，以為會初在此程落第，怎料切入後自造46秒12快步速，直路於不利之內疊路段仍能保得季軍，表現其實甚勁。剛戰轉到田草，同父馬於此場地近五季全部落第，本身走不利之外疊，仍能跟「老實人」等實力指標跑近而得殿軍，盡顯忠心鐵馬本色。今重返最佳路程而抽得二檔，內疊前置賺形勢後，四歲PPG精英當有力征服三班。



「瑩之光」轉馬房後持續忠心準繩演出，前仗田草屬強組殿軍，級數跟最近於谷草千二入Q之「年年旺」相近，同父合此場地而本身谷閘走勢好，如非初戴眼罩累事有望爭位。「紅運爵士」細馬季初嫌跑得密和常負重，如今稍休五星期而只負中磅，三班中級馬抽一檔可威脅。



方駿暉