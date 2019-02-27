伊仁絮語——勁嘉輝增程更合

第一場「怡德」今季穩定，早前能擊敗隨後兩捷的「為善聚樂」，走勢最為悅目，近仗即使居四班亦連番接近，表現也不失禮。前仗出爭千四成為大冷，受制於當日的跑道不利後追，末段仍可收復不少失地。上賽後獲減寶貴的一分，令今次可重返五班作戰。細看此駒的復課操練甚積極，加上今次排位理想，有力取得季內第二捷。



第二場「勁嘉輝」上季兩勝谷草一哩，今季亦在同程爆冷入Q，僅負於三班上名馬「快利寶」，表現甚佳。儘管其後數仗得個近字，但本身始終具級數，近來也狀態仍佳。此駒過往從未跑過千八米，但來港前曾在更長途程所負不遠，本身隨着年事漸長，落腳亦較全盛時期為慢，因此增程上陣應會更為合適。



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