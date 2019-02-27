重點出擊——好甜橙勝望彌高

今季總場次361應是近期投注的金鑰匙，因為該役頭馬「旅英公爵」與第六名「皇家魅力」，上周三同場再遇而構成一條五百多元連贏位；至於亞軍「肥仔威威」接戰增程跑一六五○米拼入第二，而第四名「新威龍」隔仗再戰谷草千二，只敗給超級馬「勝得精彩」，還有第七名「華美公主」再出輕鬆取勝，甚至包尾過終點的「易勝雙吸」隨後降落五班也可拼入季軍，一再證明361場次的水準高到不得了！筆者用了近半篇幅介紹這場強中強賽事，用意是鋪排出自其中的「好甜橙」。



總場次361早段步速偏快，頭八百米時間比同晚另一組三班由「越影」所造之段速更快，而「好甜橙」因應外檔起步，早段採取前領策略，跑過五百米才可佔欄領放，於步速形勢極惡劣之下跑第八，但本身距離季軍馬只一身位，在蝕盡步速之下有此表現，可謂絕不失禮。今仗「好甜橙」有幸排內檔起步，際遇可望較佳，兼且一千米的賽事級數較低，處女馬鬥志高昂，勝望彌高！



安西教練