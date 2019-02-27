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翠絲過兩關——藍海策略連利之星

2019-02-27 列印
　　蘇保羅連贏兩日，馬房成績開始有起色，值得跟進。今次第七場「連利之星」上季七歲逢第二春，評分升至九十分新高，今季確要時間消化。如今回落到七十六分，與上季首捷時一樣，相信已能起作用。今次請來蘇兆輝執韁，雙蘇合壁之下，有望攜手踏進凱旋門。

　　第五場「藍海策略」認真失運，上回精心部署落班出擊，可惜不幸抽到大外檔，結果仍能跑入位置，其勁可知。今仗排十一檔起步，猶幸同場快馬並不多，上季此駒亦試過跟前跑得好，如果今次立心搶前，分分鐘能夠取得突破，不妨追多一次。

珊翠絲
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