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﻿馬場浮世繪——莫雷拉復出只得三亞軍

2019-02-28 列印
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　　莫雷拉昨晚停賽期滿復出騎足八場，隔晚騎師王不足兩倍，可惜他連場搏殺失手，最終只得「祥光普照」、「神州威龍」及「話得事」跑獲亞軍，難怪在尾場賽後也顯得相當無奈！

馬場浮世繪
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