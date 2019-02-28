﻿田泰安告東尼攜手起孖

田泰安昨晚與告東尼攜手起孖，合作勝出「華美公主」及「勇敢傳說」，騎者最終更成為騎師王。其餘蘇兆輝憑「八太子」及「育馬妙星」梅開二度，潘頓憑「君子承諾」及「其樂無窮」包辦第一口孖寶，復出的莫雷拉則無馬贏。



田泰安昨晚與告東尼攜手出擊，合作的三駒全部非冠即亞，其中「華美公主」及「勇敢傳說」取勝，而前駒今仗連捷，田泰安賽後表示：「『華美公主』」只是三歲，剛剛才開始成熟，今場形勢不及上仗，轉彎時對手已經上前，給予其不少壓力，幸好牠入直路仍保持勁勢，並於終點前力拒來犯。此駒仍有進步空間，加分後可以再捷，既然在谷草短途表現出色，繼續再跑同程也無可厚非。『勇敢傳說』我之前騎過一次，今仗發揮更得心應手。此駒喜歡在外疊競跑，今晚場地亦有利抄外疊後上，所以當牠在直路移往外欄發力時，我便順勢讓牠展步，不再大力修正，果然牠愈走愈勁，擊敗對手勝出。」



至於蘇兆輝昨晚亦梅開二度，但首匹取勝的大熱門馬「八太子」是臨場易配，練者沈集成指：「『八太子』今仗的配搭可謂一波三折，上次贏馬的田泰安答應他駒在先，無法再騎，所以重配曾經贏過牠的楊明綸，誰知楊明綸臨場拉傷腰部，結果益了蘇兆輝。其實此駒早前在從化試閘表現極佳，能夠連捷也很合理。」



而蘇兆輝第二Ｗ是冷門的「育馬妙星」，練者霍利時表示：「『育馬妙星』質素只值三班，今仗全靠鞍上人蘇兆輝發揮出色，人馬實在特別合拍，當然排內檔也有利，牠加分之後，下仗要升上第二班賽列陣，形勢相當不利，要有運氣之助才再有爭勝機會。」



另一方面，潘頓昨晚憑「君子承諾」及「其樂無窮」包辦第一口孖寶，前駒練者葉楚航賽後說：「其實我沒有刻意部署『君子承諾』落五班搏殺，只是之前在四班幾仗都排劣檔，根本發揮不出水準，當知道牠可以落班後，我即卜定潘頓策騎，而今場排六檔是季內最好一次，加上步速夠快，所以能夠取勝。」



「其樂無窮」練者鄭俊偉則透露：「潘頓上仗策騎『其樂無窮』出賽，落馬後即向我再討騎，並解釋落敗只因沿途際遇太差，所以希望再拼個明白，結果今仗順利補中，而贏馬也要多得其出色發揮。」



此外，何良昨晚憑「威先生」贏馬，練者指出：「『威先生』之前連場落敗，主因排檔欠佳及負磅太重，今次抽得一檔，同時負磅亦減輕，賽前我已吩咐騎者巫顯東，一定要全力搶放，結果憑形勢之利勝回一仗。」



記者：文傑、亨利