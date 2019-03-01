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﻿馬場浮世繪——楊明綸明日座騎易配

2019-03-01 列印
  楊明綸在剛次谷草賽事出賽期間下背部不適，因而未能履行餘下賽事的策騎聘約。馬會首席醫療主任昨天通知受薪董事小組，楊明綸雖然經過治療，但傷勢惡化，因此他將不適宜履行明日沙田賽事的策騎聘約。首席醫療主任表示，目前正待進一步檢查的結果，而楊明綸因背傷可能須休養數周。小組已批准下列馬匹易配：第一場「好友祥勝」易配梁家俊、第二場「東方孖寶」易配貝力斯、第三場「長長友」易配李寶利、第四場「天賜寶」易配吳嘉晉、第八場「神龍駒」易配蘇兆輝。第十場「開心兄弟」易配巫顯東。

馬場浮世繪
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