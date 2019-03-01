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﻿馬場浮世繪——川河尊駒已赴杜拜備戰

2019-03-01 列印
  方廄的「川河尊駒」昨日已運往杜拜，準備競逐本月三十日在美丹馬場舉行的杜拜草地大賽，而此駒可以選擇先在下周六的「超級星期六」賽日角逐傑貝哈特錦標，但據悉現階段出戰此賽的機會不大。至於另外幾匹有意遠征杜拜的馬匹，包括石廄的「藍天堡馬」和伯廄的「有理共想」，則可能要待超級星期六裏的兩場重要前哨戰舉行後，看看當地馬會會否對兩駒發出邀請。

馬場浮世繪
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