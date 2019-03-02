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﻿勝在有方——火百合打開勝門

2019-03-02 列印
　　「火百合」上季尾戴面箍後，跑千四一再於劣勢下以終極時速衝得勁，先是力逼實力指標「安喜」而得殿軍，再出則能追近季內可在三班入Q之「悅裕」，級數與能力比一般四班中級馬略高。今季較遲復出，準備未足下在強組入位後，連場放得太急。前仗千六段段快開，本身頭三段交出1分10秒92也輸不遠，剛戰則沿途走極不利之三疊兼搶口，也能追近一步不蝕之「瀟灑王子」，大馬似已跑起狀態。今隔三星期再出，排檔轉佳，起用潘頓料有較佳操控和留放，拆開兩組後，編入此組對手大幅減弱，實齡未足五歲之PPG稍進便有望打開勝門。

　　「七寶」今季插班初出竟可於千四追近當時甚準之「帶榮來」，表現比前駒有過之而無不及。可能年稚馬做出高難度動作後損耗較多，且經常轉換路程，但最近於五班負重連場見好，剛戰千六段速表現更勁，三歲馬回到四班少負十八磅威力當更強，屬前駒最強對手。

方駿暉
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