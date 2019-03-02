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﻿翠絲過兩關——火百合歡樂一生

2019-03-02 列印
　　第四場「火百合」上次由雷神執韁，早段果然留得住，只是沿途走三疊蝕位無數，加上當日外疊場地甚不利，結果才再輸一仗。今次改由潘頓壓陣，排三檔起步，只要走位機靈一點，不難取得突破，有望贏馬而回。

　　今季371場次的三甲馬，今日在第六場又再遇，「歡樂一生」上仗力拼得季軍，與頭二馬只相距半身位，走勢復甦。今次排檔較上仗理想得多，計落已有力反先，可坐位望贏。

珊翠絲
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