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﻿伊仁絮語——志在四方後勁取勝

2019-03-02 列印
　　第二場「鱷臨天下」上季跑泥地千二曾負於路程專家「花月流星」而擊敗「飛霞」，本身水準確不俗。今季三戰泥地，分別負於頭馬「歡悅星」、「軍力勁」及「勇冠多」不足三乘，演出絕不失禮。今仗得到莫雷拉青睞，強配威力倍增，再者排五檔起步，預料應可輕鬆跟前取得遮擋，有力突破。

　　第十場「志在四方」上仗在港初出，無論行圈及閘前都顯得緊張，加上賽事形勢亦不利，因排十四檔而被逼留後，然而末段追勢一度似模似樣，熱身而言已算不俗。今排一檔起步，早段取位必更靈活，可憑後勁取勝。

Ian
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