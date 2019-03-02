﻿伊仁絮語——志在四方後勁取勝

第三場四班一四○○米。看排位當見到此組四班賽有「爪皇烈焰」時，即時覺得似曾相識，情況就如同屬時廄的「得其康」早前在此程博冷力拼僅敗前一樣。 論實力，「爪皇烈焰」雖然已兩季未勝，但上季可在三班得一亞一季，今季初亦曾打疊兩仗在三班上名，其中在160場次可壓倒其後接連有好演出的「有獎」入Q，級數起碼值三班中級。近況方面，「爪皇烈焰」前仗在347場次三班谷草一哩跑獲威脅不大的第五，但其實是轉彎走不利的三疊而只負兩身位，演出一點也不差。再者，該仗與牠同樣走三疊而差不多同到的「合拍威龍」再出已即時補中，就連都是走三疊卻比前兩駒多負三個多馬位的「紅運發財」，接戰也即收復前失，則「爪皇烈焰...

2019-03-02