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﻿馬場浮世繪——雷神頭場落樓大熱倒灶

2019-03-03 列印
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　　昨日頭場馬匹行圈時發生小意外，莫雷拉準備跨上「極速神驅」馬背之際，此駒突然發脾氣將他拋下，雷神落地後坐了好一會兒，雖然經救護員檢查並無大礙，之後繼續策騎「極速神驅」出賽，可惜馬兒最終大熱倒灶，未知表現是否受到賽前意外的影響。

馬場浮世繪
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