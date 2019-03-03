馬場浮世繪
馬場浮世繪——雷神頭場落樓大熱倒灶
馬場浮世繪
吸引寬敞戶讓出單位 房協鋼鐵長者屋終身免租
房協計劃在沙田乙明邨一幅空地興建十層高的長者屋，首次以鋼鐵組裝合成方式，提供七十個單位，讓居於寬敞戶的七十歲以上長者申請調遷，以騰出現有單位再分配給有需要家庭，該長者屋終身免租，目標在二○二二年落成入...
2019-03-02
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黑商購病死豬加工分銷 公安部嚴打私屠豬
內地非洲豬瘟疫情愈趨嚴重，公安部昨日公佈，指就疫情展開打擊非法買賣病死豬及瞞報的行動，全國自去年八月至今共偵破三十二宗涉及非洲豬瘟的刑事案件，拘捕九十人；以及五百宗販賣、屠宰病死禽畜豬隻的案件，拘捕九百六十多人。 公安部舉例指，有不法份子先大量收購病死豬隻，再送到其他省份加工成肉製品，再向其他省份分銷。這種犯案手法主要牽涉生產、供應、銷售三方面，先是不及時上報疫情，私自對外銷售病死豬隻；其次是非法私設屠宰廠從事生豬屠宰；再偽造或非法購買檢疫證明，以進行跨疫區販運。公安還發現，當中有官方獸醫受不法份子所託，違規出售檢疫證明；或是不法份子自行偽造。 公安部強調，對非洲豬瘟及食品...
2019-03-02
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日自衞官海報惹爭議
日本防衞省自衛隊滋賀地方協力本部製作的動漫版自衞官招募海報，三名女性動漫角色穿的是內褲還是熱褲，引起爭議，也惹來大批網友批評對女性自衞官的性騷擾，不過滋賀地方協力本部強調，海報中的角色穿的是短褲，所以沒有問題。 受爭議的海報中三名動漫的女性角色身穿迷你短裙跳躍的模樣，配上「陸‧海‧空自衞官募集！」的字樣。其中兩人的深色短裙下還可清楚看到露出看到三角型深色宛如內褲。今年二月開始，海報突然在社交媒體上受到關注，很多網民批判這是性騷擾、感覺有點色情，滋賀地方協力本部也收到了投訴。
2019-03-02
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紅磡啟岸382萬入場
恒地（012）旗下的紅磡啟岸，宣佈首批111伙價單，計算最高8%折扣後，開放戶折實價約382.5萬；首批單位中，開放式及一房戶折扣後全數低於600萬，項目最快於下周末或之前開售。 恒基物業代理...
2019-03-02
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A股三倍入摩 恒指升178點
MSCI明晟公司決定，分三階段將中國A股在MSCI指數中的納入因子，由目前的5%提高至20%。 加上財新PMI數據好過預期，消息支持A股向好，其中滬指更逼近3000點大關，帶動港股3月開局收升178點，報28812點，中止三日跌勢，全周僅累跌4點。 MSCI指數比例增至20% MSCI宣佈，將提高中國A股在MSCI全球基準指數中的納入因子至20%，將分三個階段於今年5、8、11月落實，由5%提高至10%、15%及20%。滙豐預計，未來5至10年，超過6000億美元（約4.68萬億港元）外資將流入A股市場。 另外，2月財新中國製造業採購經理指數（PMI）回升至49.9，創三個...
2019-03-02
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大佬拱照迪比利 弒「皇」新英雄
奧士文尼迪比利和雲尼斯奧斯祖利亞今季極速上位，分別成為巴塞隆拿及皇家馬德里正選左翼。然而，後者沒得到大哥指點演出仍然幼嫩，相反奧士文尼迪比利在美斯和蘇亞雷斯身旁茁壯成長，可望繼上場西班牙盃後，今晚西甲國家打吡再次領軍揚威班拿貝，捧客勝。 （Now632台周日凌晨3:45直播） 兩名新星剛於周三西班牙盃四強次回合交鋒，奧士文尼迪比利把握巴塞為數不多的攻勢，兩次傳中分別造就蘇亞雷斯建功，以及逼使敵衞華拉尼擺烏龍；相反，雲尼斯奧斯全場五次過人成功，還有六次射門，但只有一球命中目標。巴塞最終大勝3:0，總比數贏4:1殺入決賽，為今仗打下強心針。 成長路勝雲尼斯奧斯 今季各戰線，奧士...
2019-03-02
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法國時尚概念店 三折割引
春天來臨，又是換新裝的時候，法國時尚概念店Rue Madame推出激罕減價優惠， 大部份貨品以低至三折發售，不少更適合春夏穿着，此時入貨非常划算呢！ 法國時尚概念店Rue Madame從世界各地搜羅頂...
2019-03-02
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楊受成力撐《廉政》答謝宴 青雲唔介意同老婆演情侶：我好從容
由麥兆輝執導兼編劇的英皇電影《廉政風雲 煙幕》，前晚舉行答謝宴，一眾演員劉青雲、張家輝、林嘉欣、湯怡、吳浩康、袁富華和何遠東等出席外，英皇集團主席楊受成博士伉儷亦現身參與慶祝，席間舉行抽獎，楊生還即場...
2019-03-02
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巴士的點評——美朝峰會拉倒的啟示
美國總統特朗普與北韓領袖金正恩在越南河內召開的高峰會，拉倒收場。特朗普飛了半個地球，而金正恩也坐了六十五個小時的火車，會前吹噓雙方會簽署《河內宣言》，但美國竟然在談判進行中拉隊離場，令人大失所望。 按白宮計劃的峰會程序，第一天是兩國元首到場聲明，戲肉在第二天，早上先來一個特朗普與金正恩一對一會談，之後有擴大會議，然後開工作午餐會議，最後是簽署協議的儀式。不過，程序去到擴大會議的時候已經玩完，美國白宮事後以「提早離場」來形容擴大會議的結局。原定的工作午餐也開不成，特朗普提前開記者會講述事件。 特朗普的話語仍然相當客氣，說「雙方展開了建設性的對話」，但也表示「有時你需要離場」。...
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馬場浮世繪——雷神頭場落樓大熱倒灶
昨日頭場馬匹行圈時發生小意外，莫雷拉準備跨上「極速神驅」馬背之際，此駒突然發脾氣將他拋下，雷神落地後坐了好一會兒，雖然經救護員檢查並無大礙，之後繼續策騎「極速神驅」出賽，可惜馬兒最終大熱倒灶，未知表現...
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