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﻿馬場浮世繪——賴仔何良零的突破

2019-03-03 列印
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　　賴維銘與何良甚少合作，更別說贏馬，但昨日他們憑「幻影飛鷹」作零的突破。賽後馬主馬鏡澄透露，他當年名下的「金鷹」在賴仔胯下一出即勝，由於合作愉快，所以強烈要求何良起用賴仔，結果成功再度攜手入勝門。

馬場浮世繪
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