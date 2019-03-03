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﻿馬場浮世繪——三騎師贏馬壯行色

2019-03-03 列印
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　　莫雷拉、蘇兆輝、李寶利和蔡明紹今日會到澳門，參加澳港盃並在其他場次客串，而昨日除了仍在停賽的蔡明紹，前三人都能夠贏馬壯行色，其中李寶利憑「電子群星」爆冷捧香港評馬協會盃，未知今日能否乘旺捧埋澳港盃？

馬場浮世繪
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