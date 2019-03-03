﻿馬場浮世繪——三騎師贏馬壯行色

美國總統特朗普與北韓領袖金正恩在越南河內召開的高峰會，拉倒收場。特朗普飛了半個地球，而金正恩也坐了六十五個小時的火車，會前吹噓雙方會簽署《河內宣言》，但美國竟然在談判進行中拉隊離場，令人大失所望。 按白宮計劃的峰會程序，第一天是兩國元首到場聲明，戲肉在第二天，早上先來一個特朗普與金正恩一對一會談，之後有擴大會議，然後開工作午餐會議，最後是簽署協議的儀式。不過，程序去到擴大會議的時候已經玩完，美國白宮事後以「提早離場」來形容擴大會議的結局。原定的工作午餐也開不成，特朗普提前開記者會講述事件。 特朗普的話語仍然相當客氣，說「雙方展開了建設性的對話」，但也表示「有時你需要離場」。...

2019-03-02