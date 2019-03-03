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﻿馬場浮世繪——黃皓楠破頭馬悶局

2019-03-03 列印
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　　黃皓楠自去年十一月七日憑「團圓豐收」贏馬後，守齋接近四個月，昨日他與此駒重逢，人馬果然特別合拍，在千四米賽事成功一放到底，爆出七十一倍大冷W，而楠仔亦終能在凱旋門重現久違的笑容。　

馬場浮世繪
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