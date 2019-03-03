﻿電子群星爆大冷捧盃 羅富全從練一百W 蘇偉賢起孖奪標夠精神

昨日有兩場盃賽，其中「團結精神」在新加坡賽馬公會錦標一放到底，練者蘇偉賢另贏「天生一對」起孖；同日的香港評馬協會盃，則由文廄「電子群星」爆出六十九倍大冷W。至於為「天生一對」建功的莫雷拉，另贏「夏威夷」兼在第九場後成為騎師王。而羅富全和蘇兆輝亦梅開二度，包括合作憑「繽紛遊戲」食尾胡，同時是羅富全從練後第一百W。此外，賴維銘和巫顯東分別在第三場及第四場犯規，前者罰停賽兩日，後者罰停賽兩日兼一萬元。



蘇偉賢昨日憑「天生一對」及「團結精神」起孖，後駒更奪新加坡賽馬公會錦標，練者表示：「『天生一對』今仗一早卜定莫雷拉，真的要多謝他能夠抽空幫手。由於此駒增速需時，所以今仗刻意加程跑千四米，如今看來效果良好，而我相信牠仍會有進步空間。『團結精神』今季演出令人失望，尤其是剛戰，但當時排位欠佳，落敗不能作準，今次回師贏馬路程，排位較佳且起步順利，得以採用最合適的跑法，順其步伐在前競跑，終於跑出水準勝回一仗。此駒目前只是四歲，按理仍有進步空間，希望再出可繼續報捷。」



而為「天生一對」建功的莫雷拉，另贏「夏威夷」，練者蔡約翰指：「莫雷拉指『夏威夷』上仗全程跑來非常文靜，所以今次就算增程也對其有信心，雖然賽事早段牠跑來未算輕鬆，但逐步增速後即交出強勁衝刺，表現相當出色，下次跑打吡的二千米必無問題，莫雷拉亦肯定會選騎。而『傑彩繽紛』則會由莫雅壓陣。」



至於昨日另一錦標的香港評馬協會盃，則由李寶利策騎「電子群星」爆出六十九倍大冷W，練者文家良取得今季第十六場頭馬成功上岸，他表示：「『電子群星』由我為馬主購入，剛戰初出跑第五名，已經表現不錯，熱身之後狀態繼續進步，今次臨場步速甚快，李寶利醒目懂得留後，結果後上取勝，論馬日後可以跑千四米。」



此外，羅富全昨日憑「正本開心」及「繽紛遊戲」食頭尾胡，從練未足兩季已贏一百W，練者指：「我沒有計算自己的頭馬數目，但能夠贏到一百W仍然值得開心。『正本開心』賽前幾次試閘都走勢不俗，但今仗勝後田泰安報告，馬兒仍很稚嫩，進步空間甚大。我預期此駒會被加九至十分，下仗升上第三班作賽，要作重新部署，短期內仍主攻短途，日後則會增程發展。『繽紛遊戲』今仗雖然排外檔，但很快已經埋欄，形勢變得主動，以牠贏馬走勢來看，升上第二班負輕磅仍然可言勝。」



記者：文傑、亨利