﻿馬上發財揚威濠江

二○一九年度港澳埠際賽首關澳港盃，昨午在澳門氹仔馬場舉行，結果由香港代表包辦連贏，騎師蘇兆輝策騎葉楚航馬房的「馬上發財」，力拒過去兩屆冠軍「醒目名駒」奪標，為馬主志進賽馬團體奪得一百三十二萬五千元獎金。另一匹香港代表「文藝學家」則跑第四。 特約記者：文傑



今次是練馬師葉楚航繼○九年「勝利飛駒」和一五年「夢仙」之後，第三次捧走澳港盃，至於鞍上人蘇兆輝首次到澳門策騎便贏出大賽，他在頒發儀式後說：「我自己對『馬上發財』一直抱有信心，今賽早段的步速正常，座騎沿途跟得相當輕鬆，入直路牠沿着內欄上前亦展示出良好鬥心，最後在終點前出頭，即使對手後追甚勁，但牠已經率先衝過終點。」



告東尼滿意醒目名駒表現



「醒目名駒」今仗如成功贏馬，便是首匹連奪三屆澳港盃賽駒，可惜最終功虧一簣，不過練馬師告東尼對馬匹的表現已感滿意，他說：「『醒目名駒』今季已經年長一歲，而且畢竟落後距離甚短，所以不能對其要求太多，我對牠的表現已感滿意。」



至於未上名的本地代表馬「軍歌」，其鞍上人李寶利坦言，座騎不適應場地，起步不久其左前蹄鍗鐵更鬆脫，其後沿途走勢也欠佳，表現令人失望。



香港賽馬會副主席郭志桁，與澳門賽馬會副主席兼執行董事梁安琪，於賽後一同會見傳媒，梁安琪表示今屆賽事相當激烈，令人印象深刻，而澳門馬會特別安排在澳門馬會三十周年紀念時舉行澳港盃，反映他們非常重視跟香港賽馬會關係，希望兩個馬會能夠更多合作。



至於郭志桁則表示，很高興今次香港賽駒能夠勝出，不過兩個馬會之間的友誼更為重要。



