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﻿馬場浮世繪——四騎師在澳客串未有頭馬

2019-03-04 列印
  四位前往澳門策騎角逐澳港盃的騎師，除了李寶利之外，莫雷拉、蔡明紹和蘇兆輝均有策馬在其他場次出賽，不過均未有交出頭馬，頭場莫雷拉策騎大熱門馬「南海一號」跑第三，蔡明紹則在澳門賽馬會三十周年紀念盃夥拍「天域翱翔」得季軍。

馬場浮世繪
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