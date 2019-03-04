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﻿馬場浮世繪——傑彩繽紛配莫雅爭打吡

2019-03-04 列印
  雖然下周日香港打吡大賽的最後參賽馬匹名單現在仍未公布，部分馬匹能否入選仍是未知之數，但牠們的幕後已作出部署，一旦能入選大賽，便會從海外聘請高手來港，替參戰馬壓陣，除了「傑彩繽紛」已落實由莫雅策騎外，據悉伯廄的「大金庫」如能順利入選打吡，將由莫艾誠主轡。另外「好好馬」則會交由紐西蘭麥道朗主轡，而上場「好好馬」的騎師蘇兆輝，則將夥拍沈廐「協霸神駒」出賽。

馬場浮世繪
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