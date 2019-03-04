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﻿馬場浮世繪——法國再收緊騎師用鞭次數

2019-03-04 列印
  法國賽馬會日前宣布，由即日開始進一步收緊騎師陣上用鞭次數，由過去兩年最多六鞭，進一步減至五鞭，另外騎師用鞭時，不能將馬鞭舉至高於其膊頭位置。法國馬會一直認為，騎師用鞭之數減少，將有助賽馬形象，所以在一六年時已將用鞭次數由八鞭減至六鞭，如今再減至五鞭，令法國與德國一同成為目前歐洲最嚴格限制騎師用鞭的國家。

馬場浮世繪
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