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﻿馬場浮世繪——杜拜超級星期六受注七場

2019-03-05 列印
　　一如往年，在三月尾舉行杜拜世界盃賽馬日前，美丹馬場會先上演「超級星期六賽馬日」，其中麥通第三輪挑戰賽、傑貝哈特錦標與杜拜黃金之都錦標，路程分別跟三周後舉行的杜拜世界盃、杜拜草地大賽及杜拜司馬經典賽相同，向被視為良駒進軍正本戲的踏腳石，格外矚目。今屆「超級星期六賽馬日」於三月九日即本周六上演，香港馬會將直播受注七場賽事，首場於晚上八時開跑。

馬場浮世繪
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