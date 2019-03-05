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﻿馬場浮世繪——杜利萊將轉戰毛里裘斯

2019-03-05 列印
　　曾在港策騎多年的法國騎師杜利萊，目前正在杜拜出賽，上周四還夥拍韓國賽駒Dolkang贏出表列賽。但當杜拜馬季隨三月三十日的世界盃賽馬日底而結束，杜利萊就會轉戰毛里裘斯，在彼邦的新馬季出任練馬師Amardeep Sewdyal的馬房主帥。另外上季曾在毛里裘斯客串數月而成績不俗的冼文諾，亦會再到毛里裘斯，並擔任Shyam Hurchund的馬房主帥。

馬場浮世繪
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