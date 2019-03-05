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﻿馬場浮世繪——貝力斯不獲放行返澳爭標

2019-03-05 列印
　　根據外國傳媒報道，剛開始在港客串的澳洲騎師貝力斯，本打算於下周末返回澳洲墨爾本，夥拍前香港馬「精彩鬥士」在費明頓馬場競逐千二米一級賽新市場讓賽，人馬合作力圖連贏三屆締造此賽歷史。然而香港馬會以近期有多位騎師停賽及養傷為由，已拒絕貝力斯離港的串請，「精彩鬥士」會續由近來拍檔勞倫主轡。

馬場浮世繪
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