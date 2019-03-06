﻿勝在有方——運才四班超級

「運才」今季初於谷草千二遇上偏慢步速，仍能以全場第二快末段追入位，確認短直路可爆一段勁。前仗轉方廄初出，雖然稍賺中等偏快步速和一步不蝕，但末段僅騎一兩步便能彈離最近在三班上名的「銀亮之星」，姿態如試大閘。再看蹄下敗將「友享友賞」、「旅英公爵」和「華美公主」其後都贏馬，水準至少值四班頂，比早前連捷之「旅英公爵」實力高出一皮。其後隔三星期抽大外檔，潘頓未有積極移入，於外疊搶口難留，賽後更呈現不安，敗績可抹去。回氣後休了五星期才出，排檔跟贏馬時一樣，快馬也同樣夠多，換上田泰安，只要在二疊取得遮擋，交出九成水準便足可贏馬回升三班。



「富萬家」前仗列作冷腳時已指出不必看近績，果然貼欄段段快開下以佳速入Q，耗力後上仗走二疊又走樣，可當作回氣，今次內側快馬不多，如場地特利內疊前置便可贏馬交代。



方駿暉