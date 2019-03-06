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﻿翠絲過兩關——騰龍超影如沐春風

2019-03-06 列印
　　潘頓今季六騎鄭廄馬取得三捷，騎練合作如魚得水，今次頭場「如沐春風」值得優先留意。

「如沐春風」雖然是馬房報名次選，但首選馬「雄得」從未見顯露競爭力，反觀前駒近兩仗取得一亞一季，評分在現水平已能起作用。今次由潘頓執韁，應不會三心兩意，定必拼盡。

　　有些馬匹需要多跑才好，第七場「騰龍超影」便是一例。季初一出即入位，以為狀態早到，誰不知隨後數仗演出愈見不振。經過幾仗後，上回終於再度入圍，如跟早幾季的表現計，此駒下半季的演出會愈來愈好，今場值得再追。

珊翠絲
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