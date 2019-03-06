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﻿伊仁絮語——理想回報破悶局

2019-03-06 列印
　　第二場「理想回報」雖然至今未開勝門，然而季內取得兩亞兩季，表現準繩，前仗配郭能出爭谷草千二，如非轉彎蝕位太多，應可對頭馬「四千金」構成更大威脅。上仗則受制於跑法較被動，才敗給當銳的「華美公主」。今仗排位理想，早段應可緊咬步速，避免多走腳程，預料末段可交出強橫後勁，將對手全部擊破。

第三場「開心有你」守齋超過兩年，不過評分一減再減，今仗終降落四班，論級數屬全組最高。此駒上仗出爭沙田千二，同場跑第五的「神龍駒」及第七的「真妙星」，再出也可在三班賽得亞，即使跑第九的「友瑩囍」，翌仗也得第三。「開心有你」歷年來所獲得的三場頭馬均在谷草千二所得，可說路有專長，今仗對手一般，有力打破悶局。

Ian
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