﻿重點出擊——魅影揚飛機不可失

第七埸「魅影揚飛」今季首回合在總場次54的第四名，水準極為普通，賺盡內疊前置不在話下，同樣賺形勢的「飛霸龍」、「友情人」及「友風子雨」至今亦未有突破。之後一仗增程跑千四，是存心減分抑或寓賽於操，局外人難以揣測。較有睇頭算是元旦日一役，敗給輕鬆連捷的「日日精彩」無可厚非，亞軍「智愛」更是今季實力指標，而第四名的「老實人」於元旦之後，兩度敗給明星馬「美麗滿載」，可見小休後的「魅影掦飛」，狀態已重踏正軌，只要環境因素配合，隨時都可突破。



今次選擇「魅影揚飛」，主因是轉戰級數低一皮的谷草賽事，而且又重戴眼罩，此乃贏馬配備！同場因為有蔡廄明星馬「金匯昇」在陣，可令前駒更添分頭。值得一提「金匯昇」，看其前仗贏馬的對手，至今接近兩個月還未有一匹交出成績，今次「魅影掦飛」受讓於三歲的「金匯昇」兩磅，難得有大樹遮蔭，機不可失！



安西教練