﻿賽日數據——潘頓神仙谷草絕配

上月二十日的《賽日數據》，焦點騎練田泰安與苗禮德皆成績美滿，前者勇奪兩冠一季，後者憑「有備而來」添進帳，另有「龍騰摘星」跑第三，證明研究數據有助馬場獲利！



個別騎師方面，今晚首要留意史卓豐，其胯下六駒逾半屬揀手貨色，如第三場「輝煌巨星」、第四場「肥仔威威」、第六場「南莊加寶」、第七場「電子大師」和尾場「順勢寶」，全部跑今仗路程都有根有據，堪稱專家！其中以「南莊加寶」最有瞄頭，過往四戰谷草千八米奪得三冠一殿，次次名列前茅，賽績至為硬淨，今場對手統統望塵莫及，坐位望贏應無難度。



另有一對騎練組合不可不提，此乃潘頓與蔡約翰，因為翻查前季至今的資料，發現這對配搭出戰谷草，上名率竟高達89%！即是每十次有近九次入三甲，準繩得令人咋舌。今次適逢雷神停賽，潘頓又有機會接手蔡廄馬，第二場「勇勢」、第三場「常豐裕」及第五場「歡喜心」都不容錯過！







文傑評語



史卓豐近期手風轉順，惟「南莊加寶」上場賺形勢及楊明綸出色留放才勝，今仗加磅又排外檔，連捷難度甚高。以馬論馬，「肥仔威威」和「順勢寶」更值得重麾。另外，「歡喜心」演出準繩，即使連番上名後評分不斷上升，今仗三甲仍穩。







亨利評語



今期《賽日數據》提供的四駒，隻隻都有不同數據支持，當中以「理想回報」睇落較可靠，畢竟人馬合作三次皆上名，今次更排黃金一檔，三甲難捨棄；「手到回來」的數據也強勁，潘頓今季騎偉廄馬頻有佳作，可視作單T穩膽。



馬場脈搏