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﻿馬場浮世繪——蘇兆輝傷背退下火線

2019-03-07 列印
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　　蘇兆輝昨晚第四場策騎「得先生」出閘時撞傷背部，過終點後終於忍不住要落馬，並且跪在千二米起步點附近，幸好經醫生檢查後並無大礙，但為安全計仍即時送院檢查，餘下四匹座騎易配，而其騎師王當輸。

馬場浮世繪
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