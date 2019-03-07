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﻿馬場浮世繪——蘇狄雄心中有您第二W

2019-03-07 列印
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　　蘇狄雄今季曾因傷休戰近三個月，復出後成績平平，幾經辛苦才憑「陽光大地」贏得第一W，而昨晚他獲師傅何良提供實力馬「心中有您」，結果他亦不負所託，成功取得個人今季第二W。

馬場浮世繪
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