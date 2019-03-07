﻿潘頓捧盃封王掛彩星

昨晚唯一錦標是警察盃，結果由摩廄「喜蓮彩星」大熱掄元，騎者潘頓於第七場後提前成為騎師王。至於何良憑「富萬家」及「心中有您」起孖，苗禮德憑「健康在望」及「開心神駒」梅開二度，後駒騎者夏禮賢開齋。而蘇兆輝於第四場後退下火線，餘下四匹座騎易配。



潘頓昨晚憑「喜蓮彩星」奪得警察盃，並且成為騎師王，賽後他表示：「『喜蓮彩星』早前在從化試閘走勢甚佳，另外今日賽前有雨，令臨場場地較鬆軟，對牠亦大有幫助，於是得以贏出在港首場頭馬，希望牠今仗開竅之後，陣上會表現得更有信心，在季內餘下時間再添頭馬進帳。」



此外，何良和苗禮德昨晚都起孖，前者贏「富萬家」及「心中有您」，他賽後說：「『富萬家』終於贏馬交代，令我鬆了一口氣。牠上仗沿途被對手頂在外疊，敗於際遇欠佳，而前仗只負於蔡廄超級馬得亞軍，更是無話可說。巫顯東與此駒甚合拍，今仗發揮出色。『心中有您』初來港時，我一直摸索其評分水平及最佳出路，結果認定谷草最合適，今仗有靚檔及路合等多個利好因素，贏馬令我很開心。」



何良苗禮德起孖



而苗禮德憑「健康在望」及「開心神駒」報捷，後駒為夏禮賢取得客串首W，苗禮德說：「『健康在望』乃馬主自行培育，然後運港服役，雖然身形不算高大，但狀態來得很快，剛戰追入位後，今仗跑合適的途程即贏馬補中，由於牠目前只得三歲，部署會循序漸進，讓其有更多時間成長，暫時仍以跑短途為主。」



而夏禮賢開齋後非常高興，表示要多謝支持他的練馬師，贏馬後心情放鬆不少，因為證明自己有能力在香港立足，希望之後頭馬陸續有來。



另一方面，史卓豐和沈拿昨晚也有馬贏，前者憑「龍騰馬躍」食頭胡，練者丁冠豪指：「『龍騰馬躍』過往曾有傷患，但我接手時健康已經無問題，今次雖然相隔一周匆匆再出，但牠體形龐大經得起勤拼，加上評分有着數，同場對手亦弱，結果成功勝回一仗。」



而沈拿則為「兵貴神速」開齋，練者羅富全說：「『兵貴神速』上仗在田草表現甚不俗，今次轉來谷草，主要貪圖對手較弱，但其實牠田谷皆宜，而今仗贏在騎者沈拿走位機靈。」



記者：文傑、亨利