  • 2019年3月8日 星期五
  • 17º
  • 92%
熱門： 驚安の殿堂周潤發華為最低工資西九奪命車禍

日報新聞 > 馬經

﻿馬場浮世繪——蘇兆輝治療中望周日復出

2019-03-08 列印
  周三晚谷戰，蘇兆輝於第四場策「得先生」出賽後，下背部感到疼痛，經馬會首席醫療主任檢查後，須即時退下火線並送院接受進一步治療。而首席醫療主任昨日通知受薪董事小組，磁力共振掃描顯示出，蘇兆輝下背部的軟組織受損，現正接受治療，或可於周日沙田賽事恢復上陣，一切須視乎其身體的復原情況。馬會將於適當時間另作公布。

馬場浮世繪
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd